Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Feuer in Kfz-Betrieb: Feuer vermutlich von Mülltonne ausgegangen

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Nach dem Brand in einem Kfz-Betrieb in der Schleussnerstraße am Sonntagnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6267447) haben Beamte der Kriminalpolizei am Montag den Schadensort in Augenschein genommen. Der Spurenlage zufolge dürfte das Feuer in einer Restmülltonne, die sich im Außenbereich unmittelbar neben den Reifen befunden hatte, ausgebrochen sein. Was hierin wiederum zur Entzündung führte, ist jedoch noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang jedenfalls nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

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