Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der Körperverletzung: Schnelle Festnahme eines 25-jährigen Tatverdächtigen; Fußgänger von grauem Skoda erfasst: Zeugen gesucht; E-Scooter-Fahrer touchierte Ford und flüchtete; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verdacht der Körperverletzung: Schnelle Festnahme eines 25-jährigen Tatverdächtigen - Hanau

(me) Er soll am frühen Sonntagabend wahllos Menschen angepöbelt, gegen Gegenstände getreten und schließlich auf einen 33 Jahre alten Mann eingeschlagen und getreten haben: So lauten die Vorwürfe gegen einen 25-jährigen Beschuldigten, den Beamte des Polizeireviers in Hanau zeitnah festnahmen. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann gegen 19 Uhr im Bereich des Busbahnhofs "Am Freiheitsplatz" aufgehalten und im weiteren Verlauf unvermittelt auf einen aus dem Wetteraukreis stammenden Passanten eingeschlagen und getreten. Dieser erlitt hierdurch mehrere Platzwunden und wurde zu seiner medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung nahmen Ordnungshüter den Tatverdächtigen vorläufig fest und anschließend mit auf das Polizeirevier. Dort wurde der 25 Jahre alte Mann erkennungsdienstlich behandelt und Blut wurde ihm abgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte über die 06181 100-120 auf der Wache des Reviers.

2. Fußgänger von grauem Skoda erfasst: Zeugen gesucht! - Maintal

(cb) Die Beamten in Maintal suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 24. April, gegen 15.05 Uhr, ereignete. Die Fahrerin eines grauen Skodas war zu diesem Zeitpunkt auf der Hanauer Landstraße unterwegs, als plötzlich ein Fußgänger die Straße überquerte. In Höhe der Hausnummer 15 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fabia mit HU-Kennzeichen und dem etwa 20 bis 30 Jahre alten unbekannten Mann. Dieser hatte schwarzes Haar und trug einen dunklen Trainingsanzug. Auf Nachfrage der Skoda-Fahrerin sagte er, er sei unverletzt und setzte trotz mehrmaliger Bitte seinen Weg in unbekannte Richtung fort. Durch den Aufprall seines Oberkörpers auf die Motorhaube richtete dieser einen Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro an. Die Ermittler in Hanau bitten Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. E-Scooter-Fahrer touchierte Ford und flüchtete - Nidderau

(cb) Nachdem ein bis dato unbekannter Fahrer eines E-Scooters am Donnerstagnachmittag einen schwarzen Ford touchierte und hierbei einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro verursachte, suchen die Ermittler in Hanau nach Unfallzeugen. Der etwa jugendlich aussehende Scooter-Fahrer, von schmaler Statur, mit schwarzen kurzen Haaren, konnte im Kreuzungsbereich Spessartstraße/Eisenbahnstraße offenbar nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem an der Haltelinie wartenden Focus. Direkt im Anschluss flüchtete der Fahrer des schwarz/orangenen Elektrokleinstfahrzeuges, welcher eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt anhatte, in Richtung Bahnhof Nidderau Ostheim. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

4. Zeugensuche: Ansprache endete in Auseinandersetzung - Neuberg

(lei) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am späten Abend des 1. Mai am Ortsrand von Ravolzhausen ereignet hat. Dort, so die ersten Erkenntnisse, war gegen 21.40 Uhr eine Gruppe von fünf Personen auf einen 51-Jährigen getroffen und mit ihm offenbar in eine Diskussion geraten, weil er mit einem Auto den Feldweg befahren haben soll. In der Folge habe der 51-Jährige ein Gartenwerkzeug - eine Art Machete - hervorgeholt und der Gruppe damit gedroht. Ein 36-Jähriger aus der Gruppe soll im Gegenzug Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Der 51-Jährige, der zwischenzeitlich davongefahren war, konnte durch eine alarmierte Polizeistreife kurz darauf angetroffen werden. Er stand mit gepusteten 1,64 Promille unter Alkoholeinfluss, weswegen er unter anderem für eine Blutentnahme vorübergehend mit auf die Polizeiwache genommen wurde. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Infostände rund ums Thema "E-Scooter": Schutzfrauen vor Ort klären auf - Bruchköbel / Erlensee

(me) Die Schutzfrauen vor Ort der Polizeistation Langenselbold, Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann und Polizeihauptkommissarin Julia Koch, richteten am Sonntag auf dem alljährlich stattfindenden "Frühlingsmarkt" auf dem Bruchköbler Stadtplatz einen Informationsstand zum Thema "E-Scooter" ein. Zusammen mit dem örtlichen Jugendreferat und der Stadtpolizei informierten die beiden interessierte Jugendliche und Erwachsene über die Regelungen und potenziellen Gefahren in Zusammenhang mit der Nutzung eines solchen Elektrokleinstfahrzeugs. Interessierte kamen auch in den Genuss eines Quiz, bei dem Fragen wie das erforderliche Mindestalter zum Fahren mit einem E-Scooter beantwortet werden mussten.

Am 13. Mai, in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr, richten die beiden Polizeihauptkommissarinnen einen weiteren Infostand zu diesem Thema im Limespark, in der Konrad-Adenauer-Straße 27-29 in 63526 Erlensee ein.

6. Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Hasselroth

(me) Offenbar mit mehreren Frakturen wurde ein 26-jähriger Biker nach einer Kollision mit einem VW am Sonntagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 21 Uhr kam es im Bereich der Hanauer Landstraße und der Landesstraße 3269 zu dem Zusammenstoß zwischen dem Passat und der Yamaha des jungen Mannes. Mutmaßlich übersah der Lenker des Kombis den Zweiradfahrer und kollidierte im weiteren Verlauf mit diesem. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0) zu melden.

7. Corolla kam von Fahrbahn ab und landete auf Feldweg - Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster

(me) Die Fahrt eines Toyota-Fahrers endete am Montagmorgen auf einem Behelfsweg neben der Autobahn. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige mit seinem Wagen auf der Schnellstraße zwischen Bad Soden-Salmünster und Steinau unterwegs, als dieser um kurz nach 6 Uhr mit dem schwarzen Corolla nach rechts von der Fahrbahn abkam, in der Folge einen Zaun durchbrach und auf einem geschotterten Weg zum Stehen kam. Der 24 Jahre alte Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Wagen des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation in Hanau unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

8. Auris auf Klinikparkplatz beschädigt: Hinweise erbeten - Schlüchtern

(me) Die Beamten aus Schlüchtern suchen nach einer Verkehrsunfallflucht vom Sonntagmittag nach Zeugen. Nachdem die Besitzerin ihren Toyota gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Klinik in der Kurfürstenstraße abgestellt hatte, musste diese knapp anderthalb Stunden später einen "frischen" Schaden an der hinteren Stoßstange ihres Auris mit GN-Kennzeichenschildern feststellen. Offenbar war ein Unbekannter in ihrer Abwesenheit gegen ihren Wagen gedotzt. Hinweise nimmt die Wache der Station in der Lotichiusstraße über die 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 04.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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