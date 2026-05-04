Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme eines 69-Jährigen nach Einbruch in Bürogebäude - Langen

Langen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Er soll gewaltsam in Geschäftsräume in der August-Bebel-Straße eingedrungen sein und einen Tresor entwendet haben: Polizeibeamte nahmen am Freitag einen tatverdächtigen Mann im Alter 69 Jahren fest, gegen den nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er gegen 1.45 Uhr über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in ein Bürogebäude eingestiegen sein, um dort einen Tresor gewaltsam aus der Verankerung zu reißen und zu entwenden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte darauf in Tatortnähe der Tatverdächtigen festgenommen werden. Der zuvor entwendete Geldschrank konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Mann mit auf die Dienststelle.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt am Samstag (02.05.) einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der 69-jährige Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Hinweis für Medienschaffende: Bitte richten Sie Fragen zu dieser Meldung an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt, E-Mail: pressestelle@sta-Darmstadt.justiz.hessen.de.

Offenbach, 04.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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