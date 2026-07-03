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Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf dem Westenhellweg - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0541

In Dortmund-Mitte kam es am Montagnachmittag (29. Juni) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mädchen und einem E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete vom Unfallort.

Um 14:37 Uhr befand sich ein dreijähriges Mädchen zusammen mit der Mutter in der Fußgängerzone auf dem Westenhellweg in Richtung Osten. Auf Höhe der Hausnummern 70-84 näherte sich von hinten ein junger Mann auf einem E-Scooter und touchierte das Mädchen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Dreijährige leicht verletzt.

Der Fahrer stoppte zunächst und erkundigte sich nach dem Mädchen, flüchtete dann jedoch von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen beschreiben den Mann wie folgt:

   - circa 175 cm groß
   - westasiatischer Phänotyp
   - weißes T-Shirt
   - kurze dunkle Hose
   - dunkle Haare
   - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Mitte unter der Tel.: 0231/ 132 - 1121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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