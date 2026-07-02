Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Tötungsdelikt in Brilon: 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0540

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0532 und 0535 berichtet, kam es in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (1. Juli) zu einem Tötungsdelikt in Brilon. Weitere Informationen finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-brilon-mordkommission-der-polizei-dortmund-ermittelt

Nach intensiven und unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen von Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde noch am Mittwochabend ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Brilon festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, die 56-jährige Frau aus Brilon getötet zu haben.

Der Mann wurde am heutigen Abend einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes gegen den Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg. Wir weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass über diese Pressemeldung hinaus keinerlei weitere Ermittlungsdetails kommuniziert werden. Sollten Sie dennoch Rückfragen haben, melden Sie sich bitte zu den üblichen Geschäftszeiten bei Staatsanwältin Berg unter der Rufnummer 02931-804-893.

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