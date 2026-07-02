Polizei Dortmund

POL-DO: Überfall auf Tankstelle in Dortmund-Berghofen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0537

Am Donnerstag (02.07.2026) kam es gegen 01:45 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle an der Wittbräucker Straße in Dortmund-Berghofen.

Nach aktuellen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann die Tankstelle und bedrohte den 23-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Dabei forderte er ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Zeitgleich entwendete er Tabakwaren und verstaute diese in seinem Rucksack.

Anschließend verließ er mit der Beute (Bargeld und Tabakwaren) den Verkaufsraum und flüchtete in Richtung Berghofer Straße. Der Angestellte blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock und verständigte den Notruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

-jüngeren Alters

-etwa 170 - 175 cm groß

-komplett in Schwarz gekleidet

-schwarzer Daunen-Mantel mit Kapuze

-kleiner, schwarzer Rucksack

-sprach gebrochen Deutsch

-südeuropäischer Phänotyp

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

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