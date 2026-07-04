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Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall am Vormittag auf der Hannöverschen Straße: 53-Jährige verstirbt noch an der Unfallstelle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0543

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hannöverschen Straße in Dortmund am heutigen Samstag (4. Juli) gegen 11:30 Uhr ist eine 53-jährige Frau aus Dortmund verstorben. Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Kreuzungsbereich der Hannöverschen Straße und der Flughafenstraße noch bis in den späten Nachmittag von Sperrungen betroffen sein wird.

An dem Unfall waren vier Fahrzeuge beteiligt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein BMW-Fahrer von der Hannöverschen Straße in die Flughafenstraße einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er an der Ampel auf einen VW Beetle und ein Motorrad auf. Diese beiden Fahrzeuge kamen durch den Aufprall ins Schleudern und erst im Bereich der Fußgängerfurt am Ampelmast zum Stehen.

Die Fahrerin des VW verstarb noch an der Unfallstelle, der Motorradfahrer und die Beifahrerin des BMW wurden leicht verletzt. Im Rahmen des Einsatzes landeten auch zwei Rettungshubschrauber vor Ort.

Aktuell nimmt ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team den Unfall auf. Dabei kommen auch eine Drohne und weitere technische Hilfsmittel zum Einsatz. Rund um die Unfallstelle ist bis in den späten Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen und temporären Sperrungen zu rechnen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag, 7 Uhr, an die üblichen Erreichbarkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund (Pressehotline: 0231/132-1020).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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