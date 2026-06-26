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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Am Freitag (26.06.2026) gegen 03:20 Uhr wurde ein Zugbegleiter bei der Ausübung seiner Tätigkeit beleidigt und bespuckt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen führte der 22-jährige Zugbegleiter in einem Fernverkehrszug der Deutschen Bahn auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart Fahrscheinkontrollen durch. Als der deutsche Staatsangehörige auch einen 47-Jährigen nach dessen Fahrschein fragte, wurde er von diesem offenbar beleidigt und bespuckt. Der Zugbegleiter informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die informierten Streifen konnte der verdächtige deutsche Staatsangehörige nach dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und kontrolliert werden. Da gegen den 47-Jährigen zudem ein bundesweites Haus- und Beförderungsverbot bestand, wurde ihm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Zudem ermittelt nun die Bundespolizei gegen den Mann, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Hausfriedensbruchs.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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