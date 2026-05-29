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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Parkbank beschädigt - Tageswohnungseinbruch

Fulda (ots)

Parkbank beschädigt

Petersberg. Am Donnerstag (28.05.), gegen 18.40 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden wie drei Unbekannte Bretter einer Sitzbank in der Straße "Am Rauschenberg" herausrissen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ortsmitte Petersberg. Durch die Zeugen konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1-3: zwischen 14 und 17 Jahre alt, kurze dunkle Hose, zwei Täter mit einem hellen T-Shirt und einer mit einem dunklen, ein Täter trug eine dunkle Cap

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tageswohnungseinbruch

Fulda. Am Donnerstag (28.05.), zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße. Die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten diversen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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