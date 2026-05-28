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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Schotten. Am Mittwoch (27.05.), 16 Uhr, stieß ein 13-jähriger Fahrradfahrer mit einem BMW X5 im "Kuhweg" zusammen, welcher aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung des Parkplatzes der Vogelsbergschule unterwegs war. Der 13-jährige wollte zuvor von dem Parkplatz auf den "Kuhweg" einbiegen und wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 820 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Lkw beschädigt Straßenlaterne und flüchtet

Hauneck. Am Mittwoch (27.05.), zwischen 3.30 und 3.35 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die Schulstraße und beschädigte eine Straßenlaterne. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der Unbekannte von der Straße "In der Aue" rückwärts in die Straße "Wiesengrund" zu fahren, um dort zu wenden und seine Fahrt in der Schulstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung fortzusetzen. Bei dem Wendemanöver wurde aus bisher unbekannter Ursache eine Straßenlaterne beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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