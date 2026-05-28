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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Keller - Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda (ots)

Einbruch in Keller

Fulda. Zwischen Dienstag (26.05.), 14 Uhr, und Mittwoch (27.05.), 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Birkenallee. Hieraus entwendeten sie einen E-Scooter des Herstellers "SEGWAY". An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "181-LGN" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Fahrzeug

Neuhof. Von Dienstag (26.05.) auf Mittwoch (27.05.) entwendeten Unbekannte in der Niederkalbacher Straße aus einem Ford Ranger Raptor eine Geldbörse. Auch in der Kolpingstraße betraten Unbekannte im Tatzeitraum ein Grundstück und überprüften, ob die dort abgestellten Fahrzeuge verschlossen waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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