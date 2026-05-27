Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

HEF

Sattelzug beschädigt Tunnel

Bebra. Am Mittwoch (27.05.), gegen 2.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug die Backsteinmauer eines Tunnels. Der Sattelzug befuhr die L 3251 aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung Eisenacher Straße. Innerhalb des Tunnels kam der Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts ab und touchierte die Rundung der Backsteinmauer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallfluchten im Bereich Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Im Zeittraum von Montag (25.05.), 14.30 Uhr, bis Dienstag (26.05.), 9 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Tiguan, welcher am Fahrbahnrand in der Fritz-Rechberger-Straße abgeparkt stand. Der Unfallverursacher befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die Fritz-Rechberger-Straße aus Richtung "Am Roten Graben" kommend in Richtung Simon-Haune-Straße und touchierte aus bislang ungeklärter Ursache den parkenden VW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Ludwigsau. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag (26.05.), zwischen 8 Uhr und 8.10 Uhr, in der Straße "Am Schalkenberg". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte - nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch ein Wendemanöver - einen Stromkasten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.05.), gegen 10.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw mit weißem Planenaufbau und einem angehängten Tieflader einen entgegenkommenden grauen BMW 2er, welcher die Straße "Peterstor" aus Richtung "Kleine Industriestraße" kommend in Richtung Landecker Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

FD

Zusammenstoß zweier Autos

Künzell. Am Dienstag (26.05.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Danziger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem VW eines 18-Jährigen, der aus einer Grundstückseinfahrt in die Danziger einbiegen wollte. Die 18-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers verletzte sich leicht und konnte nach der Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.900 Euro.

Lkw kollidiert mit Kradfahrer

Dipperz. Am Dienstag (27.05.), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Lkw die Dipperzer Straße von Dipperz kommend in Richtung B 458 um nach links in den dortigen Gewerbepark abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Krad eines 38-jährigen Fahrers, woraufhin der Kradfahrer zu Fall kam. Aufgrund des Sturzgeschehens verletzte sich der 38-Jährige leicht und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.550 Euro.

(Polizeistation Fulda)

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