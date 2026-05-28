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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Versuchter Einbruch in Imbisswagen

Vogelsbergkreis (ots)

Auto beschädigt

Grebenhain. In der Hindenburgstraße im Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen machten sich Unbekannte an einem dort geparkten grauen VW-Polo zu schaffen. Die Täter zerkratzten dabei die Motorhaube und zerstachen einen Reifen. Festgestellt wurden die Beschädigungen am Mittwochabend (27.05.), gegen 18 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Imbisswagen

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (26.05.), 17.15 Uhr, bis Mittwochmorgen (27.05.), 9.45 Uhr, versuchten Unbekannte in der Löbergasse in einen dort stehenden Imbisswagen einzubrechen. Die Tür des Wagens hielt dem Versuch jedoch Stand, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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