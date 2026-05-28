Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Neuhof/Flieden (ots)

Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung

Am Donnerstagmorgen (28.05.) vollstreckten Einsatzkräfte der osthessischen Kriminalpolizei mehrere durch die Staatsanwaltschaft Fulda beantragte und durch das Amtsgericht Fulda erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Anschriften in den Gemeinden Neuhof und Flieden.

Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung - sowie der Beihilfe hierzu. Im Zuge der Durchsuchungen nahmen die Beamten neun Personen vorläufig fest und stellten zudem verschiedene Beweismittel sicher, die nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

Gegen vier der festgenommen Personen erhärtete sich der Verdacht der Urkundenfälschung nicht, weshalb sie nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurden.

Fünf Personen - eine 27-jährige Frau und vier Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren - wurden unter anderem aufgrund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Urkundenfälschung, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss seitens der zuständigen Ausländerbehörde mit einer Ausreiseaufforderung zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland belegt.

Der Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2708

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

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