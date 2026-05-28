PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Neuhof/Flieden (ots)

Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung

Am Donnerstagmorgen (28.05.) vollstreckten Einsatzkräfte der osthessischen Kriminalpolizei mehrere durch die Staatsanwaltschaft Fulda beantragte und durch das Amtsgericht Fulda erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Anschriften in den Gemeinden Neuhof und Flieden.

Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung - sowie der Beihilfe hierzu. Im Zuge der Durchsuchungen nahmen die Beamten neun Personen vorläufig fest und stellten zudem verschiedene Beweismittel sicher, die nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

Gegen vier der festgenommen Personen erhärtete sich der Verdacht der Urkundenfälschung nicht, weshalb sie nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurden.

Fünf Personen - eine 27-jährige Frau und vier Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren - wurden unter anderem aufgrund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und Urkundenfälschung, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss seitens der zuständigen Ausländerbehörde mit einer Ausreiseaufforderung zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland belegt.

Der Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2708

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 13:49

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - VB Fahrradfahrer kollidiert mit Auto Schotten. Am Mittwoch (27.05.), 16 Uhr, stieß ein 13-jähriger Fahrradfahrer mit einem BMW X5 im "Kuhweg" zusammen, welcher aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung des Parkplatzes der Vogelsbergschule unterwegs war. Der 13-jährige wollte zuvor von dem Parkplatz auf den "Kuhweg" einbiegen und wurde ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:13

    POL-OH: Auto beschädigt - Versuchter Einbruch in Imbisswagen

    Vogelsbergkreis (ots) - Auto beschädigt Grebenhain. In der Hindenburgstraße im Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen machten sich Unbekannte an einem dort geparkten grauen VW-Polo zu schaffen. Die Täter zerkratzten dabei die Motorhaube und zerstachen einen Reifen. Festgestellt wurden die Beschädigungen am Mittwochabend (27.05.), gegen 18 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:09

    POL-OH: Einbruch in Keller - Diebstahl aus Fahrzeug

    Fulda (ots) - Einbruch in Keller Fulda. Zwischen Dienstag (26.05.), 14 Uhr, und Mittwoch (27.05.), 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Birkenallee. Hieraus entwendeten sie einen E-Scooter des Herstellers "SEGWAY". An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "181-LGN" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren