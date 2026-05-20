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Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr löscht Gartenlaube in Vollbrand

Kempen (ots)

Gartenlaube in Vollbrand auf der Marienburgstraße.

Am Dienstagabend, den 19.05.2026, wurde der Löschzug Kempen und die Löschgruppe Unterweiden um 19.56 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F2 - Brennt Kleingebäude" zur Marienburgstraße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt des Leitungsdienstes war eine massive Rauchentwicklung aus weiter Entfernung sichtbar. Aufgrund der Lageeinschätzung wurde umgehend der Löschzug St. Hubert nachalarmiert sowie das Einsatzstichwort auf "F3 - Großbrand" erhöht.

Ebenfalls wurde die ELW-Gruppe (Einsatzleitwagen) alarmiert, diese konnte ihre Anfahrt jedoch noch vor Eintreffen an der Einsatzstelle abbrechen.

Vor Ort bestätigte sich der Brand einer Gartenlaube, die bereits in Vollbrand stand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine Gasflasche im unmittelbaren Gefahrenbereich gesichert und gekühlt.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte zügig unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz.

(JW)

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

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