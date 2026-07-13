Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Michelstadt: Tätlicher Angriff und Widerstand/Polizistin verletzt - Randalierer mit rund 3,8 Promille

Groß-Umstadt/Michelstadt (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurde am Freitagabend (10.07.), gegen 20.45 Uhr, eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Die 28-Jährige und ihr unverletzter 36-jähriger Kollege konnten ihren Dienst anschließend aber fortsetzen.

Zunächst wurde gegen 19.30 Uhr bei der Polizei in Dieburg gemeldet, dass mehrere Personen, die zuvor im Schwimmbad in Groß-Umstadt randaliert hätten, trotz erheblicher Alkoholisierung mit einem Auto davon fuhren. Um kurz vor 20.30 Uhr verständigte dann ein Verkehrsteilnehmer die Polizei in Erbach, dass auf der Bundesstraße 47 bei Rehbach offenbar ein Opel liegengeblieben sei. Neben dem Fahrzeug stünden mehrere Betrunkene. Schnell war klar, dass es sich um die gemeldeten Randalierer aus dem Groß-Umstädter Schwimmbad handeln dürfte. Beim Versuch einen von ihnen, einen 25 Jahre alten Mann, davon abzuhalten, torkelnd auf der Fahrbahn herumzulaufen, bedrohte und beleidigte er die Ordnungshüter, leistete erheblichen Widerstand und trat dem Beamten gegen die Schulter. Seine Kollegin zog sich bei dem Gerangel Schürfwunden zu.

Der Mann konnte von der Polizei gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 3,8 Promille an. Er musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben. Gegenüber den Ordnungshütern räumte er ein, Fahrer des Autos gewesen zu sein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

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