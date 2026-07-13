Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Vorläufige Festnahme eines 45-Jährigen nach Einbruch

Groß-Umstadt (ots)

Ein Mann im Alter von 45 Jahren wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagmorgen (13.7.) wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 4 Uhr den Einbruch in ein Geschäft in der Carlo-Mierendorff-Straße gemeldet und den Tatverdächtigen bei seinen Handlungen gestört. Die alarmierten Gesetzeshüter stellten den Mann anschließend im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, nachdem er zu Fuß zunächst in Richtung eines Schlosses flüchtete, und nahmen ihn vorläufig fest. Er steht im Verdacht, die Schaufensterscheiben gewaltsam eingeschlagen zu haben, um sich so Zutritt ins Innere zu verschaffen. Beute konnte er keine machen. Ein Atemalkoholtest mit ihm ergab 3,17 Promille. Eine Polizeistreife brachte ihn in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Ermittlungen dauern an.

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