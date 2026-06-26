POL-AA: Ostalbkreis: 15-Jähriger zurückgekehrt-Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Aalen (ots)
Ostalbkreis: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem
Der Vermisste hat sich am Feitagvormittag selbständig zum Jugendamt begeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, die Fahndung bzw. Bilder von ihren Plattformen zu nehmen.
Ursprungsmeldung:
Neresheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen 25.06.2026, 14:22 Uhr
Aalen Seit dem Abend des 12.06.2026 wird aus Neresheim ein 15-Jähriger vermisst. Unter folgendem Links geht's zur Fahndung samt Lichtbild:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neresheim-vermisstenfahndung/
Rückfragen bitte an:
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