Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 15-Jähriger zurückgekehrt-Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem

Der Vermisste hat sich am Feitagvormittag selbständig zum Jugendamt begeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, die Fahndung bzw. Bilder von ihren Plattformen zu nehmen.

Ursprungsmeldung:

Neresheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen 25.06.2026, 14:22 Uhr

Aalen Seit dem Abend des 12.06.2026 wird aus Neresheim ein 15-Jähriger vermisst. Unter folgendem Links geht's zur Fahndung samt Lichtbild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neresheim-vermisstenfahndung/

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