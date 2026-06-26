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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 15-Jähriger zurückgekehrt-Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem

Der Vermisste hat sich am Feitagvormittag selbständig zum Jugendamt begeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, die Fahndung bzw. Bilder von ihren Plattformen zu nehmen.

Ursprungsmeldung:

Neresheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen 25.06.2026, 14:22 Uhr

Aalen Seit dem Abend des 12.06.2026 wird aus Neresheim ein 15-Jähriger vermisst. Unter folgendem Links geht's zur Fahndung samt Lichtbild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neresheim-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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