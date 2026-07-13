Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Feld gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen

Groß-Umstadt (ots)

Circa 3.000 Quadratmeter Feldfläche gerieten am Sonntagnachmittag (12.7.) im Bereich der Altheimer Straße in Brand. Gegen 16.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, die gemeinsam mit der Polizei zum Brandort ausrückte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie im Anschluss gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Aktuellen Ermittlungen zufolge entzündete sich Stroh in einer Rundballenpresse, was letztlich zu einem Feuer führte und auf das Feld übergriff. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

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