Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Fahrzeugführer flüchtet - Zeugen gesucht

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.07.) kam es gegen 07:30 Uhr auf der Dragonerstraße in Sterkrade zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der beteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen war der 13-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und befuhr die Dragonerstraße. Zeitgleich setzte ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw zum Anfahren an und touchierte dabei das Vorderrad des Jungen. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich am Bein. Der Fahrzeugführer soll nach dem Zusammenstoß noch in Richtung des 13-Jährigen geschaut haben, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Der bislang unbekannte Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 40 Jahre alt

- schwarze Haare

- Brillenträger

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine weiße Mercedes G-Klasse gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden. Hinweise werden per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0208 826-0 entgegengenommen.

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