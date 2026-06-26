POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt

Aalen (ots) - Mutlangen: Beschädigte Brücke nach Brand In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 23:25 Uhr zu einem Brand eines Holzstapels, welcher an einem Brückenpfeiler der Haselbachtalbrücke (B298) aufgestapelt war. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die B298 ist aktuell seit 23:50 Uhr in beide Richtungen gesperrt, da durch das Feuer auch ein Brückenpfeiler beschädigt wurde. Verletzt wurde ...

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