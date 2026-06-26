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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt

Aalen (ots)

Ilshofen: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt

Am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer die Hohlstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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