POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt
Aalen (ots)
Ilshofen: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt
Am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer die Hohlstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.
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