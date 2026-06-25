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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen

Aalen (ots)

Seit dem Abend des 12.06.2026 wird aus Neresheim ein 15-Jähriger vermisst. Unter folgendem Links geht's zur Fahndung samt Lichtbild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neresheim-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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