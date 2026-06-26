Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 26.06.2026

Aalen (ots)

Mutlangen: Beschädigte Brücke nach Brand

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 23:25 Uhr zu einem Brand eines Holzstapels, welcher an einem Brückenpfeiler der Haselbachtalbrücke (B298) aufgestapelt war. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die B298 ist aktuell seit 23:50 Uhr in beide Richtungen gesperrt, da durch das Feuer auch ein Brückenpfeiler beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr Mutlangen war mit sechs Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften und das THW mit einem Baufachberater vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/358-0 zu melden.

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