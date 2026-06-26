Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 26.06.2026

Aalen (ots)

Spraitbach-Leinhäusle: Pkw fährt in Scheune

Gegen 21:45 Uhr kam es Donnerstagabend auf der B298 auf Höhe Leinhäusle zu einem Unfall mit einem Pkw, welcher von der Straße abkam und in eine Scheune fuhr. Die 18-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem BMW 218i in Richtung Spraitbach und verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug, welches durch die 18-Jährige überholt wurde, war nicht involviert. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, andere Personen sind nicht betroffen. Zur Sicherung des Gebäudes wegen möglicher Einsturzgefahr wurde das THW alarmiert. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 50.000 bis 100.000 Euro. Am BMW ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

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