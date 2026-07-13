Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Übungsgelände der Feuerwehr

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Freitagabend (10.7.) zu einem Einbruch in ein Übungsgelände der Feuerwehr in der Weiterstädter Landstraße gekommen ist, konnte eine Streife des 3. Polizeireviers einen 46-Jährigen vorläufig festnehmen.

Gegen 21.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und informierte sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der 46-Jährige Zutritt zu dem Gelände und versuchte, mehrere Teile dort gelagerter Fahrzeugwracks zu erbeuten. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Der Festgenommene wurde auf die nächstgelegene Polizeiwache mitgenommen und musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 46-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

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