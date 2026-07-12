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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Brand eines Unterstandes greift auf zwei Gebäude über

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagmorgen (12.07.) Am Kupferwerk, wo gegen 10:25 Uhr zunächst ein Unterstand in in Brand stand. Ein Zeuge informierte die Einsatzkräfte über das Feuer, während die Anwohner versuchten den Brand selbstständig zu löschen. Die Feuerwehren Rüsselsheim, Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim konnten ein übergreifen auf die angrenzenden Gebäude nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden an beiden angrenzenden Gebäuden. Das zum Unterstand gehörige Einfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt und müssen vorerst anderweitig unterkommen. Beim Nachbarhaus entstand ebenfalls ein Sachschaden. Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand noch bewohnbar. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Hinweise auf die genaue Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Berichterstatterin: Patricia Spiller (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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