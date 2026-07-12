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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Balkhausen (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Bensheim zusammen mit seiner 19-jährigen Beifahrerin aus Büttelborn die Felsbergstraße in Balkhausen aus Richtung Kuralpe kommend in Richtung Hochstätten. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer des Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug im Kurvenbereich und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Das Fahrzeugdach des unfallverursachenden Autos musste vorsorglich durch die vor Ort anwesende Feuerwehr entfernt werden, um die schwerverletzte Beifahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer selbst, verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 3 Stunden voll gesperrt gewesen.

Berichterstatter: Bliefert, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK van Riggelen
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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