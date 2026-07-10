Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Fichtenweg in Weiterstadt

Weiterstadt (ots)

Am Freitag (10.07.), gegen 20:59 Uhr kam es zu einem Brand von Müllsäcken auf einem Balkon im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Fichtenweg. Bei Brandausbruch befanden sich keine Bewohner auf dem Balkon. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weiterstadt konnten den Brand schnell löschen. Ein Bewohner des Hauses erlitt beim Versuch das Feuer selbst zu löschen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht Zur Brandursache und Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung wird die heutige Nacht bei Nachbarn verbringen. Die Kriminalpolizei Darmstadt (K10) wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

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