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POL-DA: Heppenheim/Wald-Michelbach: Schutzfrauen vor Ort mit dem Fahrrad im Einsatz/Bürgergespräche zum Thema Sommerferien und Einbruchschutz

POL-DA: Heppenheim/Wald-Michelbach: Schutzfrauen vor Ort mit dem Fahrrad im Einsatz/Bürgergespräche zum Thema Sommerferien und Einbruchschutz
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Heppenheim/Wald-Michelbach (ots)

Die Schutzfrauen vor Ort, Polizeihauptkommissarin Stephanie Hellermann von Serkowsky (Heppenheim) und Kriminaloberkommissarin Tina Krieger (Wald-Michelbach), waren am Freitagvormittag (10.07.) gemeinsam mit dem Fahrrad in den Wohngebieten sowie auf den Rad- und Waldwegen rund um Heppenheim und Wald-Michelbach unterwegs.

Im Mittelpunkt der Präsenzstreife standen Bürgergespräche zum Thema Sommerferien und Einbruchschutz. Die Beamtinnen informierten insbesondere darüber, wie sich Bürgerinnen und Bürger während der Urlaubszeit wirksam vor Wohnungseinbruchdiebstählen schützen können. Die Aktion stieß auf reges Interesse und bot vielfach Gelegenheit für einen persönlichen Austausch.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise:

Auch zur Ferienzeit wittern Einbrecher ihre Chance. Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Sommerzeit oder eine Urlaubsreise. Häuser und Wohnungen können nämlich auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen:

E-Mail: beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer: 06151/ 969 - 40444.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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