Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Hybrid-Fahrzeuge aufgebrochen/Batterien im Visier

Rüsselsheim (ots)

Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (10.07.) in zwei baugleiche Toyotas in der Georg-Treber-Straße und in der Essener Straße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu den geparkten Hybrid-Autos. Aus den Fahrzeugen wurden anschließend in beiden Fällen die Autobatterien ausgebaut. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf über 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

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