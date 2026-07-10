PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Hybrid-Fahrzeuge aufgebrochen/Batterien im Visier

Rüsselsheim (ots)

Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (10.07.) in zwei baugleiche Toyotas in der Georg-Treber-Straße und in der Essener Straße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu den geparkten Hybrid-Autos. Aus den Fahrzeugen wurden anschließend in beiden Fällen die Autobatterien ausgebaut. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf über 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:01

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schmuck und Geld im Visier von Einbrechern

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22. Am Donnerstag (09.07.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Räume in der Pieter-Valkenier-Straße ein und ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:58

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Darmstadt (ots) - Am Donnerstagabend (9.7.) gegen 21.45 Uhr beobachteten im Bereich der Heinrich-Delp-Straße, Ecke Mühltalstraße mehrere Zeugen einen Vorfall, bei dem der Fahrer eines blauen Fahrzeugs eine rote Ampel überfuhr, sodass es zu einer gefährlichen Situation mit einem kreuzenden Fahrzeug kam. Kurz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren