Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (9.7.) gegen 21.45 Uhr beobachteten im Bereich der Heinrich-Delp-Straße, Ecke Mühltalstraße mehrere Zeugen einen Vorfall, bei dem der Fahrer eines blauen Fahrzeugs eine rote Ampel überfuhr, sodass es zu einer gefährlichen Situation mit einem kreuzenden Fahrzeug kam. Kurz darauf versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen der Fahrer des blauen Fahrzeugs zudem, mutmaßlich absichtlich, einen Radfahrer mit seinem Fahrzeug abzudrängen. Der Fahrradfahrer fuhr dann in Richtung der Hirtengrundhalle weiter. Dieser wird als junge, männliche Person, mit einem schwarz-roten Gravelbike beschrieben.

Der Fahrradfahrer, sowie der Fahrer des kreuzenden Fahrzeugs und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41210 in Verbindung zu setzen.

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