POL-DA: Raunheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geld entwendet
Raunheim (ots)
Am Donnerstag (09.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 11.30 und 14.45 Uhr die Scheibe eines VW Golf ein, der auf einem Parkplatz am "Pinta Beach" abgestellt war. Aus einer im Innenraum des Autos abgelegten Geldbörse entwendeten sie anschließend 80 Euro und flüchteten mit der Beute.
Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell