Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Raunheim (ots)

Am Donnerstag (09.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 11.30 und 14.45 Uhr die Scheibe eines VW Golf ein, der auf einem Parkplatz am "Pinta Beach" abgestellt war. Aus einer im Innenraum des Autos abgelegten Geldbörse entwendeten sie anschließend 80 Euro und flüchteten mit der Beute.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen

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