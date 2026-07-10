Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Unfall auf der A67 endet tödlich

Einhausen (ots)

Einhausen: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9.7.) ist ein 56 Jahre alter Mann aus Leipzig ums Leben gekommen. Er befuhr gegen 23:30 Uhr die A67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim in Richtung Darmstadt. Kurz vor dem dortigen Parkplatz, platze an seinem Auto offenbar ein Reifen. Der Wagen geriet dadurch ins Schleudern und stieß an der Einfahrt zum Parkplatz mit einem dort abgeparkten Sattelzug zusammen. Durch den Aufprall, wurde dieser auf einen davor parkenden, weiteren Lastwagen aufgeschoben. Der Autofahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden LKW-Fahrer, die in ihren Führerhäusern schliefen, kamen mit dem Schrecken davon. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, war die Autobahn in Richtung Norden für die Dauer von rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei, waren auch drei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen im Einsatz. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, wurde dazu auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

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