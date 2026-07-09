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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus/Keine Verletzten

Büttelborn (ots)

Am Donnerstag (09.07.), gegen 15.00 Uhr, kam es zum Brand im Zimmer einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses "An der Großen Tanne". Bei Brandausbruch befanden sich nach ersten Erkenntnissen keine Personen mehr in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Das Zimmer ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung auf rund 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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