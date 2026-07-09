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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen/Polizei stellt Führerschein sicher

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (09.07.), gegen 0.20 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim in der Darmstädter Straße ein Autofahrer auf, der plötzlich stark beschleunigte. Die Beamten hatten anschließend Mühe, dem Fahrzeug mit weit über 100 km/h zu folgen. Die Kreuzung zur Bundesstraße 43 passierte der Wagenlenker ohne großartig abzubremsen und durch die Unterführung in der Friedensstraße raste der Mann mit etwa 90 Stundenkilometern, um am Ausgang der Unterführung noch einmal stark zu beschleunigen. Die Polizeistreife stoppte das Fahrzeug daraufhin in der Frankfurter Straße.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein und stellten den Führerschein des 24 Jahre alten Fahrers noch an Ort und Stelle sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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