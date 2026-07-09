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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 75-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall

Rüsselsheim (ots)

Ein 75 Jahre alter Mann ist nach einem Fahrradunfall in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen Verletzungen erlegen.

Am Dienstag (07.07.), gegen 11.30 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall auf einem Fahrradweg an der Ecke Stockstraße/Mönchbruchstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-jährige Radfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis den Radweg in Richtung Stockstraße und kam im Bereich eines Pollers zu Fall. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er erlag später in einem Krankenhaus seinen bei dem Sturz erlittenen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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