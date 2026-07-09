Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorfall in Straßenbahn ruft Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (8.7.) kam es gegen 14.30 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich der Frankfurter Landstraße zu einem Polizeieinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Mädchen im Alter von 16 Jahren mit einem Messer in der Linie 6 auf. Ein aufmerksamer Zeuge griff in das Geschehen ein und nahm dem Mädchen das Messer ab. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte sie die Absicht sich selbst verletzen zu wollen.

Die sofort herbeigeeilte Polizeistreife nahm das Mädchen in ihre Obhut. Im Weiteren Verlauf brachte sie die Streife gemeinsam mit einem Rettungswagen aufgrund ihres Gesundheitszustands zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell