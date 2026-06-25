Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ladendieb nach mehreren Diebstahlsdelikten in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Nachdem ein 30-jähriger Mann am Mittwoch mehrere Ladendiebstähle im Mannheimer Stadtgebiet begangen haben soll, befindet er sich nun in Untersuchungshaft.

Mitarbeitende eines Drogeriemarktes im Quadrat P 3 beobachteten den Mann gegen Mittag dabei, wie er mehrere Parfümflaschen in einer mitgeführten Tasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Alarmierte Ladendetektive nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann in der Mannheimer Fußgängerzone bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt festhalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die eingesetzten Polizeikräfte weiteres Diebesgut, das nach bisherigen Ermittlungen kurz zuvor aus einem Geschäft im Quadrat T 1 entwendet worden war. Der Gesamtwert der sichergestellten Waren beläuft sich auf mehr als 680 Euro.

Der 30-jährige tunesische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und setzte ihn in Vollzug.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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