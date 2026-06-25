Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Lieferwagen unbefugt in Gebrauch genommen - Fahrer unter Medikamenteneinfluss

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 38-jähriger Mann nahm am Mittwochnachmittag ein Lieferfahrzeug unbefugt in Gebrauch und stand dabei unter dem Einfluss von Medikamenten.

Ein Mitarbeiter eines Paketliefer-Dienstleisters stellte sein Auslieferungsfahrzeug gegen 16 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Edingen ab, um ein Paket auszuliefern. Als er anschließend zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Durch den Fahrzeughalter konnte das Fahrzeug auf dem Firmengelände des Dienstleisters im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld geortet werden. Der Fahrer wurde durch Firmenmitarbeiter angetroffen und schließlich der Polizei übergeben. Der Mann machte einen abwesenden Eindruck und konnte keine Angaben machen, weshalb er das Fahrzeug an sich genommen hatte und nach Friedrichsfeld gefahren sei. Eigenen Angaben zufolge habe er psychische Probleme, was auch sein Betreuer bestätigte.

Zudem schien er deutlich unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs sowie wegen Verkehrsteilnahme unter Medikamenteneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell