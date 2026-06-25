Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger stürzt mit E-Scooter und wird schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Eberbach wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Der Mann war kurz nach 22 Uhr im Karlstalweg unterwegs und bog nach rechts in die Hirschhorner Landstraße ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Er rutschte rund 10 Meter über die Fahrbahn und blieb schließlich schwer verletzt liegen. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte er Kopfverletzungen und Schürfwunden davongetragen.

Im Zuge der weiteren Unfallermittlungen ergaben sich Hinweise auf vorherigen Alkoholkonsum beim 36-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,1 Promille.

Da Zeugen mitgeteilt hatten, dass der Mann mit einer Geschwindigkeit von rund 50 km/h unterwegs gewesen sei, wird das Fahrzeug weiter überprüft. Bezüglich des angebrachten Versicherungsaufklebers wurde ermittelt, dass dieser für einen anderen E-Scooter ausgegeben war. Bei dem Fahrzeug wurde festgestellt, dass dieses über keine Straßenzulassung in Deutschland verfügt und Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erreichen kann.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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