POL-DA: Groß-Umstadt: Vandalen beschmieren Netzstation
Wer kann Hinweise geben?
Groß-Umstadt (ots)
Weil bislang unbekannte Vandalen eine Netzstation in der Straße "Raibacher Tal" mit Farbe beschmierten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.
Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten die Unbekannten mit Farbe diverse Schriftzüge an die Station. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.
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