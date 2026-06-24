PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann kommt zu Bundespolizei und stellt sich

Erfurt, Erfurt Hauptabhnhof (ots)

Gestern Morgen meldete sich ein Mann bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und gab an, dass er sich freiwillig stellen möchte. Auf Nachfrage sagte er, dass er einen angeordneten Arrest antreten möchte.

Die Bundespolizisten prüften die Aussagen und konnten feststellen, dass gegen den Deutschen ein zweiwöchiger Freiheitsentzug verhangen worden ist. Grund dafür waren eine Beleidigung und der Verstoß gegen behördliche Auflagen.

Eine Streife verhaftete den Mann und brachte ihn im Anschluss in den Justizvollzug nach Arnstadt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 17:00

    BPOLI EF: Haftbefehl und Springmesser am Flughafen festgestellt

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Diese Reisen hatten Anlaufschwierigkeiten. Am Samstagmorgen wurde ein Mann an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig. Der 45-Jährige hatte vor, nach Antalya zu reisen. Bundespolizisten stellten bei seiner Überprüfung fest, dass gegen den Mann ein ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:58

    BPOLI EF: Hungriger Dieb wird im Hauptbahnhof gestellt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Am frühen Mittwochmorgen bediente sich ein 31-Jähriger in einem Backwarenladen des Erfurter Hauptbahnhofes. Neben einem belegten Brötchen nahm er auch ein Getränk an sich. Das Geschäft verließ er ohne zu zahlen, in der Annahme er käme damit durch. Seine Tat blieb jedoch nicht unentdeckt. Das Personal informierte umgehend die Bundespolizei. Die Beamten konnten den Mann anhand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren