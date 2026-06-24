Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann kommt zu Bundespolizei und stellt sich

Erfurt, Erfurt Hauptabhnhof (ots)

Gestern Morgen meldete sich ein Mann bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und gab an, dass er sich freiwillig stellen möchte. Auf Nachfrage sagte er, dass er einen angeordneten Arrest antreten möchte.

Die Bundespolizisten prüften die Aussagen und konnten feststellen, dass gegen den Deutschen ein zweiwöchiger Freiheitsentzug verhangen worden ist. Grund dafür waren eine Beleidigung und der Verstoß gegen behördliche Auflagen.

Eine Streife verhaftete den Mann und brachte ihn im Anschluss in den Justizvollzug nach Arnstadt.

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