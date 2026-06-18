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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hungriger Dieb wird im Hauptbahnhof gestellt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am frühen Mittwochmorgen bediente sich ein 31-Jähriger in einem Backwarenladen des Erfurter Hauptbahnhofes. Neben einem belegten Brötchen nahm er auch ein Getränk an sich. Das Geschäft verließ er ohne zu zahlen, in der Annahme er käme damit durch. Seine Tat blieb jedoch nicht unentdeckt.

Das Personal informierte umgehend die Bundespolizei. Die Beamten konnten den Mann anhand einer Personenbeschreibung nach einer kurzen Fahndung noch im Hauptbahnhof stellen.

Bereits in den Nachtstunden fiel der Mann durch eine verbale Bedrohung eines Bahnhofsbesuchers auf. Der unbezahlte Frühstückshunger sowie seine verbale Entgleisung endeten für ihn mit Anzeigen wegen Diebstahls und Bedrohung.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Justiz in drei Fällen nach dem Deutschen sucht, weil gegen ihn Verfahren wegen begangener Straftaten betrieben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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