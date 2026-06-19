Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verloren gegangenes Dokument wieder aufgetaucht

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Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Eine Reise endete am Donnerstag für einen Deutschen am Flughafen Erfurt-Weimar mit einem leichten Schrecken, als ihm auffiel, dass sein Ausweis verloren gegangen ist.

Doch schon wenige Stunden später konnte Entwarnung gegeben werden. In der Kabine des genutzten Flugzeuges wurde das Personaldokument aufgefunden. Die Übergabe an den 62-jährigen Eigentümer konnte durch die Bundespolizei und den Flughafenbetreiber telefonisch abgestimmt werden.

An sich handelt es sich dabei um keinen großen Sachverhalt, doch im Verlustfall von Dokumenten steht die Sperrung dieser an, eine Neubeantragung und damit einhergehend auch hohe Kosten. Das lässt sich vermeiden. Die Bundespolizei rät: "Rei-sende an Flughäfen und Bahnhöfen sollten Wertsachen und wichtige Unterlagen daher stets mit besonderer Sorgfalt behandeln."

In knapp zwei Wochen beginnen in Thüringen die Sommerferien und die damit verbundene Hauptreisezeit. Sollte es doch einmal zum endgültigen Verlust von Geldbörsen und Dokumenten kommen, ist es hilfreich, wenn man deren Daten griffbereit hat. Heutzutage helfen dabei smarte Anwendung für Mobilfunkgeräte. Aber auch die klassische Notiz auf einem Zettel kann im Fall der Fälle weiterhelfen, wenn Dokumente, Chipkarten oder sonstige Papiere bei der Polizei als Verlust gemeldet und bei den aus-stellenden Behörden neu beantragt werden.

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