Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl und Springmesser am Flughafen festgestellt

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Diese Reisen hatten Anlaufschwierigkeiten. Am Samstagmorgen wurde ein Mann an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig. Der 45-Jährige hatte vor, nach Antalya zu reisen.

Bundespolizisten stellten bei seiner Überprüfung fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Erfurter Staatsanwaltschaft wegen einer nicht gezahlten Bußgeldsache vorlag. Er konnte jedoch den niedrigen dreistelligen Betrag aufbringen, um die drohende Verhaftung abzuwenden. Nach der Zahlung und einiger formeller Maßnahmen konnte der Deutsche den Flug in die Türkei antreten.

Ähnlich holprig verlief es knapp einen Tag später der Reisebeginn für einen 21-Jährigen. Im Rucksack des Mannes fanden Mitarbeiter des Luftsicherheitsdienstleisters ein Springmesser und zogen daher eine Streife der Bundespolizei hinzu. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt. Gegen den Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet. Den Flieger nach Mallorca durfte er nutzen, nachdem feststand, dass er keine weiteren gefährlichen Gegenstände bei sich hatte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell