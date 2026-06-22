PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl und Springmesser am Flughafen festgestellt

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Diese Reisen hatten Anlaufschwierigkeiten. Am Samstagmorgen wurde ein Mann an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig. Der 45-Jährige hatte vor, nach Antalya zu reisen.

Bundespolizisten stellten bei seiner Überprüfung fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Erfurter Staatsanwaltschaft wegen einer nicht gezahlten Bußgeldsache vorlag. Er konnte jedoch den niedrigen dreistelligen Betrag aufbringen, um die drohende Verhaftung abzuwenden. Nach der Zahlung und einiger formeller Maßnahmen konnte der Deutsche den Flug in die Türkei antreten.

Ähnlich holprig verlief es knapp einen Tag später der Reisebeginn für einen 21-Jährigen. Im Rucksack des Mannes fanden Mitarbeiter des Luftsicherheitsdienstleisters ein Springmesser und zogen daher eine Streife der Bundespolizei hinzu. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt. Gegen den Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet. Den Flieger nach Mallorca durfte er nutzen, nachdem feststand, dass er keine weiteren gefährlichen Gegenstände bei sich hatte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:58

    BPOLI EF: Hungriger Dieb wird im Hauptbahnhof gestellt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Am frühen Mittwochmorgen bediente sich ein 31-Jähriger in einem Backwarenladen des Erfurter Hauptbahnhofes. Neben einem belegten Brötchen nahm er auch ein Getränk an sich. Das Geschäft verließ er ohne zu zahlen, in der Annahme er käme damit durch. Seine Tat blieb jedoch nicht unentdeckt. Das Personal informierte umgehend die Bundespolizei. Die Beamten konnten den Mann anhand ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 20:53

    BPOLI EF: Bahnreisender wird dreifach angezeigt

    Plaue, Erfurt (ots) - In dreifacher Hinsicht hat sich ein 36-Jähriger am Mittwochnachmittag danebenbenommen. Im Bahnhof Plaue überquerte der Deutsche unerlaubterweise die Gleise, um eine abfahrtbereite Regionalbahn in Richtung Erfurt zu erreichen. Für diese besaß er jedoch keinen Fahrschein. Bei der Ticketkontrolle konfrontierte er das Zugpersonal mit ehrverletzenden Worten. Die Bundespolizei wurde über den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren