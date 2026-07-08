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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unbekannter verunfallt mit entwendetem Quad und flüchtet
Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Quadfahrer am Mittwochabend (8.7.), gegen 18:50 Uhr, einen Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße verursacht hat und anschließend flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen.

Das Quad stieß gegen ein geparktes Auto und der Fahrer flüchtete unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß vom Unfallort in Richtung Sterngasse.

Der Unfallverursacher soll nach ersten Erkenntnissen männlich, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Von der Unfallstelle soll er mit einem blauen Helm geflüchtet sein.

Nach momentanem Kenntnisstand wurde das Quad zuvor entwendet. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden von der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 / 8385-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK van Riggelen
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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