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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autohandel

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannter Tatverdächtige drangen zwischen Donnerstag, 4. Juni, 20 Uhr, und Freitag, 5. Juni, 5.20 Uhr, gewaltsam in den Verkaufsraum eines Autohandels an der Hafenstraße ein.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich der oder die Unbekannten Zugang zu dem Verkaufsraum und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen.

Anschließend flüchteten er oder sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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