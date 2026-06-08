Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Mann entblößt sich am Kanal

Hamm-Mitte (ots)

Auf einer Parkbank an der Kanalkante, zwischen dem Jahnstadion und der Reha Bad Hamm, hat sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntag, 7. Juni, gegen 12.15 Uhr vor einer 49-jährigen Frau aus Hamm entblößt. Sie joggte dort in östlicher Richtung. Er entfernte sich fußläufig in Richtung Arthur-Dewitz-Straße.

Der Exhibitionist ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat einen dunklen Teint, kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Außerdem trug er eine gelbe Jacke sowie eine blaue Jeans.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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