Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin am Freitag, 05. Juni, nach einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Moritz-Bacharach-Straße in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Die Jugendliche aus Hamm kreuzte gegen 19.55 Uhr die Moritz-Bacharach-Straße in Höhe Sport Deppenkemper mit ihrem E-Scooter. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine weitere Person auf dem E-Scooter. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm fuhr mit seinem BMW zeitgleich die Moritz-Bacharach-Straße in Richtung ALDI. Die Fahrzeuge stießen zusammen wobei die Jugendliche und ihr 14-jähriger Sozius stürzten. Die Fahrerin des E-Scooters verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Der Sozius wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die eingesetzten Beamten stellten den E-Scooter im Anschluss sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.(sd)

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