PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstag, 4. Juni, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beukenbergstraße/Viktoriastraße in ein Hammer Krankenhaus.

Der Jugendliche aus Hamm war gegen 21.25 Uhr auf der Viktoriastraße in westlicher Richtung unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten VW kollidierte.

Hierbei verletzte sich der Jugendliche schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine weitere Person auf dem E-Scooter. Der 16-Jährige blieb jedoch unverletzt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:37

    POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 11.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Hüserstraße, indem sie gewaltsam ein Rolltor aufbrachen. Die Täter entwendeten eine Kettensäge sowie diverse Kartons mit Spirituosen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:36

    POL-HAM: Einbruch in Dönerimbiss

    Hamm-Heessen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 23 Uhr, und Donnerstag, 4. Juni, 5 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Dönerimbiss an der Ahlener Straße, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld aus dem Kassenbereich und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 14:15

    POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Dieb?

    Hamm-Herringen (ots) - Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Dieb. In der Zeit vom 10. Juli 2025, 23 Uhr, bis zum 11. Juli.2025, 9.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug an der Feldstraße unter anderem die Geldbörse eines 57-jährigen Geschädigten. In dieser befand sich auch eine Debitkarte, die im Nachgang durch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren