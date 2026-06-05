Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstag, 4. Juni, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beukenbergstraße/Viktoriastraße in ein Hammer Krankenhaus.

Der Jugendliche aus Hamm war gegen 21.25 Uhr auf der Viktoriastraße in westlicher Richtung unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten VW kollidierte.

Hierbei verletzte sich der Jugendliche schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine weitere Person auf dem E-Scooter. Der 16-Jährige blieb jedoch unverletzt. (rv)

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